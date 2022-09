Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Einbruch und Unfälle

Aalen (ots)

Aalen: Einbruch in Kindertageseinrichtung

Einbrecher verschafften sich in der Nacht auf Freitag gewaltsam über eine Terrassentüre Zutritt in die Räume einer Kindertageseinrichtung, die sich in der Hopfenstraße befindet. Anschließend durchsuchten sie sämtliche Räume und brachen auch Türen auf. Zumindest wurde eine Digitalkamera entwendet. Die Abklärungen zu weiterem Diebesgut sowie Schadenshöhen dauern an. Die Polizei Aalen bittet unter Telefon 07361/5240 um Hinweise bezüglich verdächtiger Wahrnehmungen, Personen oder Fahrzeuge im dortigen Bereich.

Heubach: Unfall beim Rückwärtsfahren

Ein 22-Jähjriger fuhr am Donnerstag gegen 16.30 Uhr in der Scheffelstraße mit seinem VW Transporter rückwärts. Dabei stieß er gegen eine hinter ihm wartende 56-jährige Audi-Fahrerin. Rund 5000 Euro ist die Schadensbilanz.

Eschach: Unfall beim Überholen

Auf der L1080 ereignete sich am Freitag zwischen Eschach und Seifertshofen ein Verkehrsunfall, bei dem rund 5000 Euro entstand. Während ein 56-Jähriger mit seinem Audi den Lkw eines 58-Jährigen überholte, kam es zum seitlichen Zusammenstoß. Der Audi-Fahrer geriet anschließend in eine angrenzende Wiese. Beide Fahrer blieben unverletzt.

