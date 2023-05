Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressemeldungen der Polizei Varel 26.05.-28.05.2023

Wilhelmshaven (ots)

Diebstahl Varel - Am Freitagmorgen wurde in einem Einzelhandelsgeschäft an der Mühlenstraße einer 95-jährigen Kundin aus Varel das Portemonnaie aus ihrer am Einkaufswagen hängenden Handtasche entwendet. Der oder die Täter erlangten unter anderem Bargeld. In diesem Zusammenhang warnt die Polizei eindringlich davor, Geldbörsen oder Wertgegenstände ungesichert in Taschen mitzuführen oder in anderer Weise - wenn auch nur kurzfristig - unbeaufsichtigt zu lassen. Es wird empfohlen, das Portemonnaie verdeckt in der unmittelbar am Körper getragenen Kleidung zu verstauen, einen verdeckt getragenen Brustbeutel bzw. ähnliche Hilfsmittel zu verwenden oder eine zu verschließende Innentasche der Oberbekleidung zu nutzen. Trunkenheit im Verkehr Varel - Am Freitagabend befuhr ein 47-jähriger Mann aus Varel mit einem Pkw VW Fox die Rahlinger Straße, obwohl er unter Alkoholeinfluss stand. Während der Kontrolle durch eine Polizeistreife ergab ein Test am mobilen Atemalkoholtestgerät einen Wert in Höhe von 1,83 Promille. Bei dem Beschuldigten wurde eine Blutprobe zur gerichtsverwertbaren Bestimmung der Alkoholkonzentration im Blut entnommen. Weiterhin folgten Führerscheinbeschlagnahme und Weiterfahrtuntersagung. Der Beschuldigte muss sich nun in einem Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten. Verkehrsunfallflucht Varel - Am Freitagmittag, in der Zeit von 12:50 Uhr bis 13:55 Uhr, wurde ein an der Moltkestraße parkender Pkw Audi A 3, Farbe grau, am vorderen Stoßfänger und an der vorderen Felge der linken Fahrzeugseite unfallbeschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden gekümmert zu haben. Zeugen werden gebeten, ihre Beobachtungen der Polizei in Varel unter der Telefonnummer 04451-9230 mitzuteilen. Sachbeschädigung an einem Pkw Varel - In der Zeit von Samstagmorgen, 02:30 Uhr bis 10:00 Uhr, wirkten bislang unbekannte Täter auf den Reifen eines auf einem Grundstück im Siedlungsweg parkenden Pkw Skoda Fabia ein und zerstörten diesen dadurch. Zeugen, die verdächtige Umstände wahrgenommen haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Varel unter der Telefonnummer 04451-9230 in Verbindung zu setzen. Trunkenheit im Verkehr Varel - Am Samstagabend befuhr eine 36-jährige Frau aus Georgsmarienhütte mit ihrem Pkw VW Golf die Straße Zum Jadebusen obwohl sie unter Alkoholeinfluss stand. Ein Test ergab eine Atemalkoholkonzentration in Höhe von 1,51 Promille. Es folgten eine Blutprobenentnahme und die Weiterfahrtuntersagung. Gegen die Fahrzeugführerin wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet. Verkehrsunfall mit verletztem Motorradfahrer Varel - Am Samstagmittag befuhren ein 49-jähriger Mann aus Varel mit einem Pkw Hyundai und ein 80-jähriger Mann aus Freiberg mit seinem Motorrad des Fabrikats Honda den Tweehörnweg in Richtung B 437. Als der Pkw verkehrsbedingt abgebremst werden musste, fuhr der nachfolgende Motorradfahrer aus Unachtsamkeit auf den Pkw auf und verletzte sich dadurch leicht. An beiden Fahrzeugen entstanden Sachschäden. Verkehrsunfallflucht Varel - Am Samstagnachmittag, 15:00 Uhr, befuhr eine 24-jährige Frau aus Varel mit ihrem anthrazitfarbenen Pkw VW Polo die Wilhelmshavener Straße von Varel kommend in Richtung Steinhausen. Im Begegnungsverkehr mit einem entgegenkommenden Pkw-Anhänger-Gespann fiel offenbar ein Gegenstand von der Ladefläche des Anhängers und beschädigte den Pkw Polo. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt unvermindert fort. Bei dem Fahrzeuggespann soll es sich um einen weißen oder hellen Pkw samt kleinerem Anhänger mit offener Ladefläche gehandelt haben. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Varel unter der Telefonnummer 04451-9230 in Verbindung zu setzen.

