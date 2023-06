Ulm (ots) - Wie die Polizei mitteilt, fuhr eine 17-Jährige kurz vor 7.30 Uhr mit ihrem Leichtkraftrad der Marke KTM in der Hauptstraße. Sie war in Richtung Wiesensteig unterwegs. Der 58-jährige Unfallverursacher fuhr in der Laichinger Straße und wollte nach links abbiegen. Ohne auf die Vorfahrt der von rechts ...

mehr