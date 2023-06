Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Hohenstadt - Vorfahrt missachtet

Zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Motorrad kam es am Dienstag in Hohenstadt.

Wie die Polizei mitteilt, fuhr eine 17-Jährige kurz vor 7.30 Uhr mit ihrem Leichtkraftrad der Marke KTM in der Hauptstraße. Sie war in Richtung Wiesensteig unterwegs. Der 58-jährige Unfallverursacher fuhr in der Laichinger Straße und wollte nach links abbiegen. Ohne auf die Vorfahrt der von rechts kommenden Motorradfahrerin zu achten, fuhr er mit seinem BMW in die Hauptstraße ein. Im Einmündungsbereich stießen die Fahrzeuge zusammen. Durch den Zusammenprall erlitt die 17-Jährige Verletzungen. Der Rettungsdienst war im Einsatz. Die Zweiradfahrerin kam nach einer Erstversorgung mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Der 58-Jährige blieb unverletzt. Die KTM wurde beschädigt und musste abgeschleppt werden. Der BMW war noch fahrbereit. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 2.000 Euro.

In Baden-Württemberg und Deutschland zählen die Unfallursachen "Vorfahrt und Vorrang" in den letzten Jahren regelmäßig zu den Hauptursachen bei Verkehrsunfällen, auch mit tödlichen Folgen. Die Ursachen für Vorfahrtsverletzungen sind vielfältig. Eine aktive Teilnahme am Straßenverkehr, ob als Kraftfahrer, Fahrradfahrer oder Fußgänger, erfordert jederzeit die volle Konzentration auf das Verkehrsgeschehen.

