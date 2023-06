Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Kirchdorf an der Iller - Polizei kontrolliert den Verkehr

Am Montag stoppte die Polizei Verkehrsteilnehmer, die nicht angegurtet waren oder ihr Mobiltelefon benutzten.

Ulm (ots)

In der Dettinger Straße hatte die Polizei eine Kontrollstelle eingerichtet. Zwischen 14 Uhr und 17.30 Uhr ahndete die Polizei insgesamt acht nicht angegurtete Autofahrer und zwölf Fahrzeuglenker, die das Mobiltelefon benutzten. Die Gurtmuffel müssen nun mit einem Verwarnungsgeld von 30 Euro und die Handybenutzer mit einem Bußgeld von 100 Euro und einem Punkt rechnen.

Schützen Sie Ihr Leben und das Leben ihrer Kinder, indem Sie einen Sicherheitsgurt bei der Fahrt im Auto anlegen. Ein Gurt bewahrt Sie bei einem Unfall davor, durch ihr Auto geschleudert zu werden. Weitere Tipps gibt die Polizei in Broschüren, auf jeder Polizeidienststelle oder im Internet unter www.gib-acht-im-verkehr.de.

Widmen Sie Ihre Aufmerksamkeit dem Straßenverkehr und nicht Ihrem Handy. Bereits bei einer Geschwindigkeit von 50 km/h bedeutet eine Sekunde Ablenkung 14 Meter "Blindfahrt". Stellen Sie sich vor, was in dieser Zeit im schlimmsten Fall alles passieren könnte. Übernehmen Sie Verantwortung und telefonieren Sie beim Fahren nur über Freisprecheinrichtungen. Weitere Tipps gibt die Polizei in Broschüren auf jeder Polizeidienststelle oder im Internet unter www.runtervomgas.de.

++++1212127(TH)

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell