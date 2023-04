Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Verkehrsunfallflucht unter Alkoholeinfluss und Festnahme der Unfallverursacherin

Kall (ots)

Am 15.04.2023, um 17.00 Uhr, beschädigte eine 52-jährige Pkw-Fahrerin aus Mechernich beim Rangieren einen geparkten Pkw auf dem Parkplatz einer Schnellimbisskette auf der Werner-Schumacher-Straße und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Im Rahmen weiterer Ermittlungen konnte die Flüchtige an der Halteranschrift angetroffen werden. Durch die aufnehmenden Polizeibeamten konnte in der Atemluft der Beschuldigten Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein daraufhin durchgeführter Atemalkoholvortest ergab einen Wert von 0,26 mg/l. Da die Beschuldigte behauptete, den Alkohol erst nach ihrem Eintreffen an der Wohnanschrift getrunken zu haben, wurden zur Überprüfung des behaupteten Nachtrunks zwei Blutproben entnommen. Im Rahmen der Personalienüberprüfung wurde festgestellt, dass gegen die Beschuldigte zwei Haftbefehle vorlagen. Sie wurde daraufhin festgenommen. Weiterhin wurde gegen die Beschuldigte eine Verkehrsunfallanzeige wegen der vollendeten Verkehrsunfallflucht gefertigt.

