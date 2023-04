POL-EU: Alleinunfall mit schwerverletzter Person

Euskirchen-Kleinbüllesheim (ots) - Am 14.04.2023, um 14.09 Uhr, befuhr eine 78-jährige Frau aus Swisttal mit ihrem Pedelec die Kreisstraße 15 aus Richtung Straßfeld kommend in Fahrtrichtung Euskirchen. An der Kreuzung Kreisstraße 15/Landstraße 210 übersah sie den von links kommenden und vorfahrtberechtigten Pkw einer 53-jährigen Frau, die ebenfalls in Swisttal wohnhaft ist. Im Kreuzungsbereich kam es zum ...

