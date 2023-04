Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Fahrradfahrerin bei Verkehrsunfall getötet

Euskirchen-Kleinbüllesheim (ots)

Am 14.04.2023, um 14.09 Uhr, befuhr eine 78-jährige Frau aus Swisttal mit ihrem Pedelec die Kreisstraße 15 aus Richtung Straßfeld kommend in Fahrtrichtung Euskirchen. An der Kreuzung Kreisstraße 15/Landstraße 210 übersah sie den von links kommenden und vorfahrtberechtigten Pkw einer 53-jährigen Frau, die ebenfalls in Swisttal wohnhaft ist. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß. Die Unfallverursacherin wurde schwerverletzt in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht, wo sie kurz darauf verstarb. Die 53-Jährige stand unter Schock und wurde vor Ort von einem Kriseninterventionsteam betreut. Beide Fahrzeuge wurden beschlagnahmt. Das Verkehrsunfallaufnahmeteam wurde verständigt und übernahm die Unfallaufnahme vor Ort. Die L 210 war für die Dauer der Maßnahmen komplett gesperrt.

