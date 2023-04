POL-EU: Einbruch in Kaffeerösterei

Kall (ots) - Eine Zeugin stellte am Do., 13.04.2023, gegen Mittag Einbruchsspuren an der Eingangstür zur gemeinnützigen Kaller Tafel e.V. in der Hüttenstraße fest und verständigte die Polizei. Im Zeitraum vom Di., 04.04. bis zur gestrigen Entdeckung hatten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter erfolglos versucht, gewaltsam in die Räumlichkeiten zu gelangen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. ...

mehr