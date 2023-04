Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Verstoß gegen das Waffengesetz

Euskirchen (ots)

Am 14.04.2023, um 22.50 Uhr, meldete ein Spaziergänger auf der Dechant-Vogt-Straße, dass eine unbekannte Person aus dem geöffneten Fenster in der ersten Etage eines Hauses eine Hantelstange nebst Gewichten und einen brennenden Molotowcocktail auf die Straße geworfen hat. Die einschreitenden Beamten konnten in der Wohnung den 27-jährigen Euskirchener antreffen. Dieser räumte die Tat ein. Als Grund für seine Tat nannte er Liebeskummer. Da der Beschuldigte in einem psychisch labilen Zustand war, wurde er mittels Rettungswagen einem Krankenhaus zugeführt. Gegen den Beschuldigten wurde eine Strafanzeige gefertigt.

