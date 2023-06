Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Geislingen - Einbruch auf Baustelle

Messgeräte entwendeten Unbekannte am Wochenende aus einem Container in Geislingen.

Ulm (ots)

Die Baustelle befand sich in der Stuttgarter Straße. Dort brachen die Einbrecher einen Container auf. Darin entdeckten sie mehrere hochwertige Messgeräte für Baustellen. Darüber hinaus nahmen sie noch mehrere Stromkabel mit. Die Polizei sicherte die Spuren und hat die Ermittlungen aufgenommen.

Hinweis:

Zum Schutz vor Einbruch und Diebstahl kann die Beratung einer Kriminalpolizeilichen Beratungsstelle in Anspruch genommen werden. Für die Menschen in der Region ist diese unter Tel. 0731/188-1444 zu erreichen. Die Mitarbeitenden informieren kostenlos, unabhängig, produktneutral und kompetent, welche Sicherungen an Haus und Firma sinnvoll sind. Ergänzend bietet die Polizei Tipps unter www.k-einbruch.de.

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

