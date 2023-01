Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Alkoholisierter BMW-Fahrer in auffälliger Fahrweise im Stadtgebiet unterwegs

"Zeugenaufruf"

Freiburg (ots)

- Stadtgebiet Freiburg

Am Samstagabend, gegen 21.00 Uhr, informierten Zeugen die Polizei zu einem in der Fahrweise auffälligen grauen 5er-BMW, welcher zur fraglichen Zeit die B3 von Gundelfingen her in Richtung Freiburg befuhr. Das Fahrzeug setzte seine Fahrt über die Mooswaldallee in Richtung Süden fort und befuhr im weiteren Verlauf auch die Opfinger Straße, Markgrafenstraße, Haslacher Straße und Eschholzstraße.

Im Rahmen einer Kontrolle wurde festgestellt, dass der Fahrer nicht unerheblich unter Alkoholbeeinflussung stand.

Verkehrsteilnehmer, welchen das genannte Fahrzeug auffiel bzw. welche durch dieses beeinträchtigt wurden, werden gebeten sich unter 0761 882-4421 mit dem Polizeirevier Freiburg-Süd in Verbindung zu setzen.

Stand: 08.01.2023, 08.15 Uhr

FLZ / PK

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell