Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim: Sturz und Streitigkeit auf dem Toom-Baumarkt Parkplatz - Zeugen gesucht!

Freiburg (ots)

LANDKREIS LÖRRACH

Auf dem Toom-Baumarkt Parkplatz in Schopfheim soll am 07.01.2022 gegen 18:00 Uhr an den Unterständen der Einkaufswägen eine lebensältere Dame angerempelt worden sein, wodurch diese zu Sturz kam und sich leicht verletzte. Die vermeintliche Verursacherin habe die Dame nach eigenen Angaben nicht berührt.

Aufgrund der Uneinigkeit sucht das Polizeirevier Schopfheim Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zu oben genanntem Ereignis machen können. Solche werden durch das Polizeirevier Schopfheim unter der Telefonnummer 07622/666980 entgegengenommen.

LH/FLZ-Mo

