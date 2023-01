POL-FR: A5, AS FR-Nord/Teningen, Fahrtrichtung Norden: Vier Leichtverletzte nach Kollision von fünf Fahrzeugen/Fahrbahn derzeit zur Unfallaufnahme komplett gesperrt

Freiburg (ots) - Am Sonntag, 01.01.23, kam es zwischen 01.00 und 4.00 Uhr in der Kappler Straße im Freiburger Stadtteil Littenweiler vermutlich zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem 31-jährigen Mann und einer unbekannten Täterschaft. Dies wurde der Polizei nun mit Zeitverzug gemeldet. Der Geschädigte kann sich selbst nicht an den Tathergang ...

