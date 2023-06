Ulm (ots) - Am Vormittag rückte die Feuerwehr und die Polizei zu einem Brand in Langenau aus. Denn gegen 10 Uhr bemerkte eine Zeugin Rauchentwicklung an einem Hybrid-Auto in der Riedheimer Straße. Der Audi stand beim Laden an einer Ladesäule. Das Auto geriet vermutlich durch einen technischen Defekt beim Laden in ...

mehr