Am Dienstag entstand durch ein brennendes E-Auto in Langenau hoher Sachschaden.

Am Vormittag rückte die Feuerwehr und die Polizei zu einem Brand in Langenau aus. Denn gegen 10 Uhr bemerkte eine Zeugin Rauchentwicklung an einem Hybrid-Auto in der Riedheimer Straße. Der Audi stand beim Laden an einer Ladesäule. Das Auto geriet vermutlich durch einen technischen Defekt beim Laden in Brand. An den beiden danebenstehenden Autos, einem Audi sowie einem VW, entstanden ebenfalls Schäden. An beiden Audis entstand Totalschaden. Die Feuerwehr brachte die Flammen unter Kontrolle und löschte das Feuer. Durch den Brand entstand auch ein Schaden an der Fassade eines angrenzenden Gebäudes. Laut Polizeiposten Langenau liegen keine Hinweise auf eine fahrlässige oder vorsätzliche Brandstiftung vor. Ersten Schätzungen zufolge beträgt der Gesamtschaden rund 200.000 Euro.

