Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Gut Aufgepasst in Oberberg

Morsbach / Gummersbach (ots)

Erneut konnten Diebstähle teilweise vereitelt werden, weil Diebe bei ihrer Tat von aufmerksamen Zeugen erwischt wurden.

In Morsbach hat ein Unbekannter am Montagabend (29. August, 20:45 Uhr) versucht, in der Straße "Wisseraue" ein Kennzeichen zu stehlen. Ein Zeuge saß zur Tatzeit in seinem Auto auf einem Parkplatz. Plötzlich sah er eine Person zu einem geparkten Auto schleichen. Er beobachtete, wie der Mann erst das hintere Kennzeichen des Autos entwendete und dann zu dem vorderen Kennzeichen ging. In diesem Moment machte der Zeuge auf sich aufmerksam, woraufhin der Dieb sofort die Flucht ergriff. Der Zeuge folgte dem Dieb in Richtung Kurpark, wo er ihn dann aus den Augen verlor. Es handelte sich um einen etwa 20 bis 30 Jahre alten Mann, 1,75 - 1,85 Meter groß, schmale Statur mit hellen, kurzen, vorne hochgestylten Haaren. Er trug eine kurze, helle Hose und ein dunkles T-Shirt. Hinweise in diesem Fall bitte an das Kriminalkommissariat Waldbröl unter der Rufnummer 02261 81990.

In der Lobscheider Straße in Gummersbach konnte vergangene Nacht (30. August) um 2:25 Uhr ein Einbruch in einen Baustellencontainer verhindert werden. Ein Zeuge hatte dumpfe Geräusche vom Baustellengelände gehört. Er sah, eine Person, die sich an einem Container zu schaffen machte und versuchte, diesen aufzuhebeln. Als der vermeintliche Einbrecher den Zeugen bemerkte, ergriff er sofort die Flucht. Es soll sich um einen etwa 1,80 bis 1,90 Meter großen dunkel gekleideten Mann mit einem Rucksack gehandelt haben. In diesem Fall nimmt das Kriminalkommissariat Gummersbach unter der Rufnummer 02261 81990 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell