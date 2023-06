Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Illerkirchberg - Kind kollidiert mit Auto

Leichte Verletzungen erlitt am Dienstag bei einem Unfall in Illerkirchberg ein 6-jähriger Radfahrer.

Ulm (ots)

Der Junge war kurz vor 16.30 Uhr in der Ulmer Straße unterwegs. Bei einem Supermarkt bog er auf den Parkplatz ein. Dort fuhr eine 27-Jährige in Richtung der Einmündung zur Ulmer Straße. Das Kind stieß beim Abbiegen mit dem Fahrrad gegen die Stoßstange und die Motorhaube des Fiat. Es erlitt dabei leichte Verletzungen. Der Helm verhinderte womöglich schlimmeres. Ein Rettungswagen brachte den Jungen vorsorglich in eine Klinik. Die Verkehrspolizei Laupheim nahm den Unfall auf. Sie schätzt den Schaden am Fiat auf 500 Euro. Das Fahrrad blieb unbeschädigt.

Radfahrer können viel für die eigene Sicherheit tun. Grundsätzlich sollte die Fahrweise den eigenen Fähigkeiten angepasst sein. Darüber hinaus kann das Risiko von Stürzen durch eigenes vorausschauendes und umsichtiges Verhalten deutlich reduziert werden. Ganz auszuschließen ist die Unfallgefahr jedoch nie. Die dann drohenden Folgen - schwere oder leider manchmal sogar tödliche Verletzungen - können durch den richtigen Schutz verhindert oder zumindest deutlich gemindert werden. Mit der Aktion "Schütze Dein Bestes!" wirbt die Polizei mit ihren Sicherheitspartnern dafür, beim Radfahren einen Helm zu tragen. Den Eltern kommt dabei die Aufgabe zu, mit ihren Kindern über die Notwendigkeit eines Fahrradhelmes und die Gefahren beim Radfahren zu sprechen

