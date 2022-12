Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (540/2022) Tat in der Nacht zu Donnerstag - Einbrecher stehlen Tabakwaren aus Supermarkt in Landwehrhagen

Göttingen (ots)

Gemeinde Staufenberg, Ortsteil Landwehrhagen, Hannoversche Straße Nacht zu Donnerstag, 15. Dezember 2022, gegen 03.40 Uhr

LANDWEHRHAGEN (jk) - Aus einem Supermarkt in Landwehrhagen (Gemeinde Staufenberg, Landkreis Göttingen) haben Unbekannte in der Nacht zu Donnerstag (15.12.22) bei einem Einbruch eine noch unbekannte Menge an Tabakwaren gestohlen. Die genaue Schadenshöhe ist bislang offen.

Die Tat ereignete sich nach derzeitigem Stand der Ermittlungen gegen 03.40 Uhr in einem Geschäft in der Hannoverschen Straße. Im Zusammenhang mit dem Geschehen fahndet die Polizei nach einem Kleinlaster, mit dem sich Diebe vermutlich anschließend vom Tatort entfernten.

Sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder auch zu dem gesuchten unbekannten Fahrzeug nimmt die Polizei Hann. Münden unter Telefon 05541/9510 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell