POL-PDNR: Alsdorf - Waldbrand an der L 280

Wissen (ots) - Wie bekannt wurde in der Nacht zu Montag, dem 15.08.2022, kurz nach 3 Uhr in die Corona Teststelle auf dem REWE Parkplatz in der Schloßstraße in Wissen eingebrochen. Zeugenhinweise führten zu einem Tatverdächtigen 23 jährigen aus Wissen. Eine vom Amtsgericht Koblenz angeordnete Wohnungsdurchsuchung führte heute am 16.08.2022 zum Auffinden der ...

