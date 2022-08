POL-PDNR: Einbruch in Corona Teststelle aufgeklärt, Diebesgut aufgefunden

Altenkirchen (ots) - In der Zeit von Montag, 15.08.2022, 19.00 Uhr, bis Dienstag, 16.08.2022, 05.00 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter in ein Restaurant in Altenkirchen, Bahnhofstraße, ein. Es wurde Unterhaltungselektronik und Bargeld entwendet. Sachdienliche Hinweise sind an die PI Altenkirchen zu richten. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Altenkirchen ...

