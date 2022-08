POL-FR: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Einsatz: Bootsunfall auf dem Rhein

Freiburg (ots) - Zu einem unangekündigten Treffen von Autoposern kam es am Freitagabend, 12.08.2022, auf dem Parkplatz eines Baumarktes in Waldshut-Tiengen. Mehrere hundert getunte Fahrzeuge und mindestens so viele Personen zählte die Polizei, nachdem sie kurz vor 22:00 Uhr darüber informiert worden war. ...

mehr