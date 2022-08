Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen: Unangekündigtes Treffen von Autoposern - mutmaßlicher Teilnehmer prallt gegen Zaun

Freiburg (ots)

Zu einem unangekündigten Treffen von Autoposern kam es am Freitagabend, 12.08.2022, auf dem Parkplatz eines Baumarktes in Waldshut-Tiengen. Mehrere hundert getunte Fahrzeuge und mindestens so viele Personen zählte die Polizei, nachdem sie kurz vor 22:00 Uhr darüber informiert worden war. Überwiegend in der Schweiz zugelassene Fahrzeuge waren dort anzutreffen, viele hatten die Kennzeichen jedoch von ihren Autos entfernt. Ein möglicher Verantwortlicher gab sich gegenüber den Einsatzkräften nicht zu erkennen. Die Polizei dokumentierte das Geschehen. Gegen 22:20 Uhr prallte ein 21-jähriger Mann mit seinem Jaguar gegen den Zaun des Baumarktgebäudes. Verletzt wurde niemand. Die Unfallaufnahme erfolgte außerhalb des Parkplatzes, da die Polizeistreife nicht zur mutmaßlichen Unfallstelle gelangen konnte. Am Auto des jungen Mannes entstand ein Sachschaden von rund 25000 Euro, am Gebäude von rund 2000 Euro. Gegen den Autofahrer wurden Ermittlungen eingeleitet wie auch der genaue Unfallhergang noch Gegenstand der Ermittlungen ist. Die Landespolizei wurde von Streifen der Bundespolizei unterstützt.

