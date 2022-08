Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schwörstadt: Motorradfahrer schwer verunglückt - Rettungshubschrauber im Einsatz

Ein 22-jähriger Motorradfahrer kam vermutlich aufgrund einer überhöhten Geschwindigkeit in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer Schutzplanke. Von dieser wurde er abgewiesen und kam auf der Gegenfahrbahn zum Liegen. Mit schwersten Verletzungen wurde der 22-Jährige mit dem Rettungshubschrauber in die Uni-Klinik nach Freiburg geflogen. Der 22-Jährige befuhr am Freitag, 12.08.2022, gegen 19.25 Uhr, die Kreisstraße 6353 von Niederdossenbach kommend in Richtung Schwörstadt und soll zuvor noch einen Pkw überholt haben.

