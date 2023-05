Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schramberg-Sulgen, Lkr. Rottweil) Versuchter Diebstahl von Nebelscheinwerfern - Polizei bittet um Hinweise (02./03.05.2023)

Schramberg-Sulgen (ots)

Im Zeitraum von Dienstagabend, 18 Uhr, bis Mittwochmorgen, 07 Uhr, ist es in der Dr.-Kurt-Steim-Straße zu einem versuchten Diebstahl von Autoteilen gekommen. Ein unbekannter Täter versuchte an einem auf dem Hof einer Spedition angestellten Mitsubishi die Nebelscheinwerfer auszubauen und zu entwenden. Dazu riss der Unbekannte den Kühlergrill ab und durchtrennte sämtliche Verkabelungen. Schlussendlich ließ der Dieb von seinem Vorhaben ab, verursachte jedoch Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Personen, denen im fraglichen Zeitraum Verdächtiges im Bereich des Transportunternehmens aufgefallen ist, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Schramberg, Tel. 07422 2701-0, zu melden.

