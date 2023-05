Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bad Dürrheim, Sunthausen, Schwarzwald-Baar-Kreis) Einbruch in Wohnhaus in der Lehrenstraße

Bad Dürrheim, Sunthausen, Schwarzwald-Baar-Kreis (ots)

In den späten Abendstunden des Mittwochs, etwa zwischen 21.00 Uhr und 23.30 Uhr, ist ein Unbekannter in ein Wohnhaus in der Lehrenstraße eingebrochen. Hierzu hebelte der Einbrecher zunächst unbemerkt von den im Schlafzimmer anwesenden Bewohnern ein Badfenster auf und gelangte über dieses in die Wohnung. Aus einer angrenzenden Küche entwendete der Täter eine Armbanduhr und aufgefundenes Münzgeld. Anschließend verließ der Eindringling das Haus wieder über das gewaltsam geöffnete Badfenster. Gegen 23.30 Uhr musste ein Bewohner auf die Toilette und bemerkte hier das offenstehende Fenster und den erfolgten Einbruch. Die Polizei hat entsprechende Ermittlungen eingeleitet. Personen, die in den späten Abendstunden des Mittwochs verdächtige Wahrnehmungen in der Lehrenstraße gemacht oder dort fremde Personen oder Fahrzeuge gesehen haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Bad Dürrheim, Tel.: 07726 93948-0, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell