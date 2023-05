Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Reizstoffaustritt an der Zeppelin-Realschule (03.05.2023)

Singen (ots)

Am Mittwochvormittag ist es in der Zeppelin-Realschule in der Rielasinger Straße zum Austritt eines reizenden Stoffes gekommen. Gegen 10.30 Uhr alarmierten Lehrer der Schule die Rettungsdienste, da mehrere Schüler über vermeintliche Reizgas-Beschwerden klagten. Die umgehend mit einem Großaufgebot ausrückenden Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst, Technischem Hilfswerk und Polizei sperrten den Bereich um die Schule großräumig ab und räumten das zum Einsatzzeitpunkt von rund 600 Schülerinnen und Schülern besuchte Gebäude. In einer in der Münchriedhalle eingerichteten Versorgungsstelle kümmerten sich Notärzte und eine Vielzahl von Mitarbeitenden des DRK um die unter Atemwegsbeschwerden leidenden Schüler und Lehrer. Nach derzeitigem Kenntnisstand erlitten rund 90 Personen leichte bis mäßig starke Beschwerden. Drei Schüler und eine Lehrkraft mussten zur weiteren Beobachtung stationär in ein Krankenhaus. Eine weitere Sammelstelle für die unverletzten Schüler befand sich auf dem Sportgelände in unmittelbarer Nähe zur Schule. Die Feuerwehr Singen führte anschließend im gesamten Schulgebäude Messungen durch. Bis zu deren Beendigung und gänzlichen Durchlüften bleibt die Schule gesperrt. Die Polizei hat die Ermittlungen übernommen. Eine Zuordnung des ausgetretenen reizenden Stoffes ist bislang noch nicht möglich. Die Untersuchungen dazu dauern an. Insgesamt befanden sich rund 80 Einsatzkräfte der Feuerwehr, 90 des Rettungsdienstes, 32 des THW und 40 der Polizei im Einsatz. Um 16 Uhr konnten die letzten Sperrungen im Bereich der Rielasinger Straße aufgehoben werden.

