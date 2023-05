Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Aach, Lkr. Konstanz) Zigarettenautomat entwendet - Polizei sucht Zeugen (01./02.05.2023)

Aach (ots)

Unbekannte Täter haben im Zeitraum von Montag bis Dienstag einen Zigarettenautomaten in der Hauptstraße entwendet. Die Täter entfernten den an der Hauswand des Gebäudes Nummer 10 hängenden Automaten, öffneten den Innenraum und stahlen sämtliche Ware und das darin befindliche Bargeld. Anschließend entsorgten die Täter den Zigarettenautomaten in einem Waldstück oberhalb des Hegaublicks. Zum Abtransport des Diebesguts benutzten die Täter vermutlich ein Auto oder einen Transporter. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, denen im Zeitraum Montag/Dienstag Verdächtiges im Bereich der Hauptstraße, oder aber im Wald oberhalb des Hegaublicks aufgefallen ist, sich unter der Tel. 07733 9409-0, beim Polizeiposten Engen zu melden.

