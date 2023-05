Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen) Einbruch in mehrere Schrebergärten an der Sturmbühlstraße - Polizei bittet um Hinweise

VS-Schwenningen (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag sind unbekannte Täter in mehrere Schrebergarten-Hütten eingebrochen, die sich auf einem Schrebergartengelände zwischen der Strumbühlstraße und dem Sportgelände der Hochschule der Polizei befinden. Die Täter hebelten jeweils die Zugangstüren der Hütten auf und suchten diese nach Wertgegenständen ab. Mit unterschiedlichem Diebesgut im Gesamtwert von etwa 300 Euro verließen die Eindringlinge das Gelände wieder. Personen, die in der Nacht von Montag auf Dienstag entsprechende Wahrnehmungen im Bereich der Schrebergärten gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Schwenningen, Tel.: 07720 8500-0, in Verbindung zu setzen.

