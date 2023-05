Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rietheim-Weilheim/ Lkr. Tuttlingen) Unfallflucht auf der Bundesstraße 14 - Polizei sucht Zeugen (02.05.2023)

Rietheim-Weilheim (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einer Unfallflucht, die sich am Dienstagmittag, gegen 13 Uhr, auf der Bundestraße 14 ereignet hat. Ein Unbekannter war mit einem schwarzen Auto von Rietheim kommend in Richtung Balgheim unterwegs. Hierbei geriet der Fahrer auf die Gegenfahrbahn. Eine entgegenkommende 20-jährige Fiat-Fahrerin musste nach rechts ausweichen, um eine Kollision mit dem schwarzen Wagen zu verhindern. Hierbei prallte die junge Frau mit der dortigen Leitplanke zusammen. Ohne sich um den verursachten Schaden in Höhe von rund 5.000 Euro zu kümmern, fuhr der Unbekannte anschließend weiter. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und Hinweise auf das flüchtige schwarze Auto geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Spaichingen, Tel. 07424 9318-0, zu melden.

