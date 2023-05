Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Geisingen A81/ Lkr Tuttlingen) Unfall bei starkem Niederschlag fordert mindestens 30.000 Euro Schaden

Geisingen A81 (ots)

Rund 30.000 Euro Sachschaden hat ein Verkehrsunfall gefordert, der sich am Montag, gegen 22.15 Uhr, auf der Bundesautobahn A 81 zwischen dem Autobahndreieck Bad Dürrheim und der Autobahnanschlussstelle Geisingen ereignet hat. Bei starkem Niederschlag fuhr ein 18-Jähriger mit einem BMW auf der A 81 in Richtung Singen. Auf der Strecke verlor der junge Mann vermutlich infolge Aquaplanings die Kontrolle über den Wagen, kam nach rechts von der Straße ab und überfuhr im Grünstreifen zwei Verkehrsschilder und einen Leitpfosten. Anschließend kollidierte der Autofahrer mit dem Heck eines geparkten Lastwagens eines 43-Jährigen. Am Heck war ein Gabelstapler angebracht war. Ein 20-jähriger Mitfahrer im BMW verletzte sich bei dem Unfall leicht. Ein Rettungswagen brachte den Verletzten in eine Klinik. Am verunfallten Auto entstand ein Totalschaden in Höhe von rund 30.000 Euro. Die Höhe des entstandenen Schadens am Lastwagen und am gabelstapler sind noch nicht bekannt. Um den Abtransport des nicht mehr fahrbereiten BMW kümmerte sich ein Abschleppdienst. Die Feuerwehr unterstützte mit zwei Fahrzeugen und 14 Mann die Polizei vor Ort bei der Unfallaufnahme.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell