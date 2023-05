Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Zeugen zu Unfallflucht gesucht (28.04.2023)

Tuttlingen (ots)

Am Freitag, im Zeitraum zwischen 11.30 Uhr und 13.30 Uhr, hat ein unbekannter Autofahrer eine Unfallflucht auf der Karlstraße begangen. Der Unbekannte beschädigte einen auf Höhe der AOK am rechten Straßenrand geparkten silberfarbenen Opel Astra am Heck. Ohne sich um den Schaden in Höhe von rund 1.500 Euro zu kümmern, fuhr der Verursacher, vermutlich ein Pritschenfahrzeug oder Lastwagen, davon. Hinweise auf ihn erbittet die Polizei Tuttlingen unter der Telefonnummer 07461 941-0.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell