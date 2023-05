Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Triberg im Schwarzwald) Müllbehälter macht sich selbständig und beschädigt drei geparkte Autos

Triberg im Schwarzwald (ots)

Ein 1100 Liter Müllbehälter eines Restaurants in der Clemens-Maria-Hofbauer-Straße hat sich am Dienstagabend, kurz nach 21 Uhr, wegen mangelnder Sicherung selbständig gemacht, ist die abfallende Straße heruntergerollt und gegen drei geparkte Autos gestoßen. Der auf Rollen stehende Müllbehälter wurde am Abend, etwa gegen 20 Uhr, vom Koch des Restaurants zur Abholung durch die Müllabfuhr am Rande der Straße abgestellt und mit einem Holzkeil gegen das Wegrollen gesichert. Allerdings betätigte der Mann nicht die am Behälter vorhandene Rollenbremse. Nach knapp einer Stunde löste sich der Müllbehälter und rollte die abfallende Straße hinunter. Etwa auf Höhe der Clemens-Maria-Hofbauer-Straße 7 streifte der Müllbehälter nacheinander drei Autos, einen Audi, einen Opel Corsa und hinter diesem einen Fiat 500, bis ein Anwohner den rollenden Behälter stoppen konnte. Hierbei zog sich der Anwohner leichte Verletzungen an einer Hand zu. An den drei Autos entstand jeweils Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro.

