Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Unfall auf der Einmündung der Bohlstraße/L223 auf die Georg-Fischer-Straße (02.05.2023)

Singen (ots)

Am Dienstagmittag hat sich auf der Einmündung der Bohlstraße/L223 auf die Georg-Fischer-Straße ein Unfall ereignet. Gegen 13 Uhr fuhr ein 54-Jähriger mit einem Ford Transit auf der Bohlstraße/L223 von Überlingen am Ried kommend in Richtung Industriegebiet. An der Einmündung auf die Georg-Fischer-Straße bog er nach rechts ab und stieß dabei mit einem von links kommenden, vorfahrtsberechtigten Mercedes-Benz Atego eines 35 Jahre alten Mannes zusammen, der in Richtung Steißlingen unterwegs war. Am Ford, der nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste, entstand durch die Kollision Blechschaden in Höhe von rund 10.000 Euro. Den Schaden am Mercedes schätzte die Polizei auf rund 1.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell