BPOL-HH: Betrunkener Mann entblößt sich vor Reisenden im Bahnhof Altona und leistet Widerstand gegen Bundespolizisten

Hamburg (ots) - Am 08.12.2022 gegen 14.30 Uhr nahmen Bundespolizisten einen per Haftbefehl gesuchten Mann (m.31) im Bahnhof Altona fest. Zuvor entdeckten die Polizisten den Mann an einem Bahnhofseingang regungslos am Boden liegend. Die Beamten weckten den Mann und erkundigten sich nach seinem Wohlbefinden. Offensichtlich war der polnische Staatsangehörige nicht ...

mehr