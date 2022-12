Bundespolizeiinspektion Hamburg

BPOL-HH: Über drei Promille: Per Haftbefehl gesuchter Mann schlafend im Bahnhof entdeckt-

Hamburg (ots)

Am 08.12.2022 gegen 14.30 Uhr nahmen Bundespolizisten einen per Haftbefehl gesuchten Mann (m.31) im Bahnhof Altona fest. Zuvor entdeckten die Polizisten den Mann an einem Bahnhofseingang regungslos am Boden liegend. Die Beamten weckten den Mann und erkundigten sich nach seinem Wohlbefinden. Offensichtlich war der polnische Staatsangehörige nicht erkrankt, aber stark alkoholisiert.

Die anschließende Überprüfung der Personalien ergab eine Ausschreibung zur Festnahme. Seit Ende Oktober 2021 wurde der Verurteilte mit einem Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Stuttgart wegen Leistungserschleichungen (Fahren in öffentl. Verkehrsmitteln ohne Fahrschein) gesucht. Der Mann hatte eine geforderte Geldstrafe nicht gezahlt und muss nunmehr eine Ersatzfreiheitsstrafe von 30 Tagen verbüßen.

Ein im Bundespolizeirevier durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 3,36 Promille. Die Gewahrsamsfähigkeit wurde von einem vorab angeforderten Arzt festgestellt.

Der Gesuchte wurde nach Abschluss der bundespolizeilichen Maßnahmen einer Haftanstalt zugeführt.

RC

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Hamburg, übermittelt durch news aktuell