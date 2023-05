Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen) Unbekannte demontieren Zigarettenautomat von einer Gebäudewand und entwenden diesen - Polizei bittet um Hinweise

VS-Schwenningen (ots)

Unbekannte Täter haben im Zeitraum von Dienstag, 25.04., bis Dienstag, 02.05., an einem Gebäude in der Arminstraße an der Ecke zur Friedrich-Hebbel-Straße einen Zigarettenautomaten von einer Gebäudewand demontiert und diesen anschließend entwendet. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass diese Tat im Zusammenhang mit einem Automatendiebstahl steht, der sich am Montagabend in der Konstanzer Straße in Villingen ereignet hat (wir berichteten bereits: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110973/5498782). Auch zu dem Diebstahl des Zigarettenautomaten in Schwenningen bittet die Polizei um sachdienliche Hinweise. Personen, die zu der Tat Angaben machen können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Schwenningen, Tel.: 07720 8500-0, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell