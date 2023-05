Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen, B 14

B 311, Seltenbacher Hof) Auffahrunfall im Kreisverkehr Seltenbacher Hof fordert 6000 Euro Schaden

Tuttlingen, B 14 / B 311, Seltenbacher Hof (ots)

Rund 6000 Euro Sachschaden an zwei beteiligten Fahrzeugen hat ein Auffahrunfall gefordert, der am Mittwochmorgen, gegen 07.30 Uhr, im Kreisverkehr der Bundesstraßen B 14, B 311 und B 491 beim Seltenbacher Hof passiert ist. Eine 38-jährige Frau mit einem Renault Megane befand sich im Kreisverkehr und musste verkehrsbedingt anhalten. Ein hinter ihr mit einem Mercedes Sprinter in gleicher Richtung fahrender 30-Jähriger reagierte zu spät und prallte in das Heck des haltenden Renaults. Personen kamen bei dem Unfall nicht zu Schaden.

