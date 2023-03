Polizei Düsseldorf

POL-D: Meldung der Autobahnpolizei - A 44 bei Meerbusch - Schwerer Verkehrsunfall - Mann stirbt an Unfallstelle - Verdacht des Fahrens unter dem Einfluss von Alkohol und ohne Fahrerlaubnis

Düsseldorf (ots)

Meldung der Autobahnpolizei - A 44 bei Meerbusch - Schwerer Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Pkw - Mann stirbt an Unfallstelle - Verdacht des Fahrens unter dem Einfluss von Alkohol und ohne Fahrerlaubnis

Dienstag, 21. März 2023, 23:07 Uhr

Bei einem Verkehrsunfall gestern Abend auf der A 44 bei Meerbusch in Fahrtrichtung Düsseldorf, an dem zwei Pkw beteiligt waren, erlag ein Autofahrer an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Der vermeintliche Unfallverursacher war augenscheinlich unter dem Einfluss von Alkohol unterwegs und hatte keinen Führerschein. Das Unfallaufnahmeteam sicherte die Spuren.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen der Autobahnpolizei fuhr ein 33 Jahre alter Mann aus Düsseldorf mit seinem Seat auf der A 44 in Richtung Düsseldorf. Zur gleichen Zeit war ein 46 Jahre alter Mann aus Duisburg mit seinem BMW ebenfalls auf der Richtungsfahrbahn unterwegs und fuhr, aus bislang ungeklärter Ursache, in Höhe der Anschlussstelle Osterath auf das Heck des Seat auf. In der Folge des Aufpralls gerieten beide Autos ins Schleudern und prallten gegen die rechtsseitige Schutzplanke. Der 33-Jährige wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt. Er starb noch an der Unfallstelle. Der 46-Jährige kam zur Beobachtung in ein Krankenhaus. Da er augenscheinlich alkoholisiert war, wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein wurde bereits im Jahr 2020 aufgrund von "Trunkenheit im Verkehr" beschlagnahmt.

Für die Dauer der Bergung und Spurensicherung wurde die Richtungsfahrbahn zum Teil voll gesperrt. Gegen 06:30 Uhr konnten alle Sperrungen aufgehoben werden.

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell