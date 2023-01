POL-NI: Verkehrsunfallflucht

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

Rinteln - Engern (ots)

(me) Am Samstag, 14.01.2023, gegen 18:30 Uhr, befährt ein 46-jähriger Rintelner mit seinem Mofa die Berliner Straße / L438 aus Richtung Westendorf kommend in Richtung Innenstadt. In Höhe der Einmündung der Schulstraße biegt der Führer eines Transporters eines Paketdienstes als Wartepflichtiger nach rechts auf die Berliner Straße ein und nimmt dem Mofa-Fahrer die Vorfahrt. Es kommt zum Zusammenstoß zwischen Transporter und Mofa, wodurch der Fahrer des Fahrrads mit Hilfsmotor zu Fall kommt und leicht verletzt wird. Das FmH wird hierbei beschädigt. Der Fahrer des Transporters hält kurz an um zu fragen, ob alles ok sei. Der Mofa-Fahrer bittet, die Polizei zu verständigen, da er verletzt sei. Daraufhin verlässt der Fahrer des Transporters die Unfallstelle, ohne sich um die Schadenregulierung zu kümmern.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Rinteln unter 05751 / 9646-0 in Verbindung zu setzen.

