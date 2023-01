Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Verkehrsunfall mit Sach- und leichtem Personenschaden

Rinteln - Detmolder Straße (ots)

(me) Am Samstag, 14.01.2023, gegen 13:06 Uhr, befährt eine 21-jährige Pkw-Führerin aus Porta Westfalica mit ihrem Fahrzeug die Detmolder Straße in Rinteln aus Richtung Innenstadt kommend in Richtung Westumgehung. Hierbei greift sie hinter ihren Sitz, um nach ihren Angaben eine Trinkflasche aufzuheben. Hierdurch verreißt sie das Steuer, kommt nach rechts von der Fahrbahn ab und beschädigt einen Leitpfosten und einen Baum. Der Pkw wird hierbei beschädigt, Fahrerin und Beifahrer leicht verletzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell