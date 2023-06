Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Zell unter Aichelberg - Einbruch in Gartengrundstück

Am Montag oder Dienstag suchte ein Unbekannter ein Grundstück in Zell unter Aichelberg auf.

Zwischen 19 Uhr und 14.15 Uhr war ein Unbekannter auf einem Gartengrundstück im Gewann Breite zu Gange. Das befindet sich in der Verlängerung Gereute in der Nähe des Moichteich. Der Einbrecher ging zu einem Gartentor und brach es auf. Auf dem Gelände waren an Bäumen zwei Wildkameras befestigt. Der Unbekannte machte die Kameras zu seiner Beute und flüchtete. Die verschlossene Gartenlaube ließ der Täter unberührt. Der Polizeiposten Bad Boll (Tel.07164/12024) hat Spuren gesichert und sucht nun den Täter.

Die Polizei rät, auch Gartenhütten richtig zu sichern und/oder die Gartengeräte und Wertsachen mit nach Hause zu nehmen. Weitere Tipps zum Schutz gegen Diebstahl und Einbruch gibt die Polizei unter www.k-einbruch.de.

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

