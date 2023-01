POL-MG: Fahndungsrücknahme zu "Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster 13-Jähriger"

Mönchengladbach (ots) - An zwei Tatorten in Mönchengladbach hat die Polizei am Dienstag, 24. Januar, Wohnungseinbrüche aufgenommen. An der Pongser Straße verschafften sich die unbekannten Täter zwischen 15 Uhr und 17.45 Uhr Zutritt zu einer Wohnung im Erdgeschoss, indem sie mit einem Stein die Glasscheibe einer Terrassentür einwarfen. Sie durchsuchten mehrere Räume und entwendeten Schmuck und Bargeld. An der ...

