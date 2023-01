Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Einbrüche in Pongs und Gladbach

Mönchengladbach (ots)

An zwei Tatorten in Mönchengladbach hat die Polizei am Dienstag, 24. Januar, Wohnungseinbrüche aufgenommen.

An der Pongser Straße verschafften sich die unbekannten Täter zwischen 15 Uhr und 17.45 Uhr Zutritt zu einer Wohnung im Erdgeschoss, indem sie mit einem Stein die Glasscheibe einer Terrassentür einwarfen. Sie durchsuchten mehrere Räume und entwendeten Schmuck und Bargeld.

An der Kyffhäuserstraße gelangten Einbrecher mittels Hebeln an einer Terrassentür in die dahinterliegende Wohnung. Diese Tat ereignete sich zwischen Montag, 18 Uhr, und Dienstag, 10.30 Uhr. Ob etwas entwendet wurde, ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht bekannt.

In beiden Fällen bittet die Polizei um Hinweise von Zeugen, die etwas Verdächtiges bemerkt haben. Diese werden unter 02161-290 entgegengenommen. (jn)

