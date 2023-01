Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Bei Wendemanöver mit Gegenverkehr kollidiert: 70-Jährige schwerverletzt

Mönchengladbach (ots)

Eine 70-jährige Autofahrerin hat sich am Dienstag, 24. Januar, um 6.05 Uhr bei einem Verkehrsunfall an der Hubertusstraße im Stadtteil Hockstein schwere Verletzungen zugezogen.

Die Frau fuhr laut Zeugenangaben zunächst in Richtung Geistenbecker Ring. In Höhe eines Supermarktes nahm sie ein Wendemanöver vor, bei dem sie mit einem entgegenkommenden Auto, in dem sich ein 28-jähriger Fahrer befand, kollidierte. Der 28-Jährige blieb unverletzt; die 70-Jährige erlitt schwere Verletzungen. Rettungskräfte brachten sie in ein Krankenhaus. (jn)

