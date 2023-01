Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Aufmerksame Zeugen verhindern Katalysator-Diebstahl

Mönchengladbach (ots)

In der Nacht zu Dienstag, 24. Januar, haben aufmerksame Zeugen einen Katalysator-Diebstahl verhindert.

Die beiden Männer gingen nach eigenen Angaben gegen 2.40 Uhr die Straße Römerkuppe entlang, als sie zwei Personen an einem geparkten Fahrzeug bemerkten. Als sie auf diese zugingen, sprangen die beiden Verdächtigen hinter dem Auto auf und flüchteten über die Straße Am Kirschbaum in Richtung Hardter Landstraße. Dort stiegen sie in einen silbernen Wagen und fuhren davon.

Die Polizei stellte im Anschluss fest, dass die Unbekannten das betroffene Auto im Bereich des Katalysators zwar beschädigt hatten, der Katalysator sich aber immer noch an dem Wagen befand.

Die Ermittler bitten Zeugen um sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 02161-290.

Die Polizei rät in Zusammenhang mit Katalysator-Diebstählen Autofahrerinnen und Autofahrern dazu auf auffällige Geräusche zu achten, denn oft wird der Schaden erst später, weit entfernt vom eigentlichen Tatort, zum Beispiel in einer Werkstatt festgestellt. Außerdem sollte auf Personen geachtet werden, die sich besonders Nachts oder in der Dämmerung an Fahrzeugen auffällig verhalten. Wer solche Beobachtungen macht, sollte die Polizei umgehend informieren. Aufgefundene Werkzeuge an Parkplätzen sollten der Polizei gemeldet und spurenschonend gesichert werden. (jl)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell