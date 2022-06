Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Willich: Versuchter Raub auf Schulweg - Kripo sucht Zeugen

Willich (ots)

Neunjährige Schülerin von Jugendlichen bedroht Am Montag gegen 07:45 Uhr war eine 9-jähriger Grundschülerin aus Willich auf dem Weg zur Schule, als sie auf der Kreuzstraße in Willich von drei Jugendlichen bedroht und beleidigt wurde. Das Trio stand an der Kirche, als das Mädchen vorbeiging. Die Jugendlichen hielten die 9-Jährige fest, drohten ihr Schläge an und forderten Bargeld. Das Mädchen flüchtete danach zur Schule. Alle drei Jugendlichen sind nach der Beschreibung der Schülerin etwa 17-19 Jahre alt und etwa 1,70 Meter groß. Alle drei hatten Fahrräder dabei. Der erste Täter ist schlank und trug eine Kapuzenjacke. Ein zweiter Täter ist ebenfalls schlank, hat braune kurze Haare und trug eine blaue Jeanshose. Vom Dritten konnte das Mädchen lediglich sagen, dass er einen dunklen Teint hat. Die Kriminalpolizei in Kempen ermittelt und sucht Zeugen, die die Jugendlichen im Bereich der Kirche in Willich gesehen oder den versuchten Raub beobachtet haben. Die Kripo Kempen ist erreichbar über die Rufnummer 02162/377-0. /wg (550)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell