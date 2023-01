POL-MG: Betrug über Messengerdienst: 56-Jährige verliert vierstelligen Geldbetrag

Mönchengladbach (ots) - Nach einem Verkehrsunfall an der Sittardstraße am Donnerstag, 19. Januar, sucht die Polizei Zeugen. Ein unbekannter Autofahrer hat dort gegen 13.40 Uhr mit einem weißen Peugeot den Mazda einer Autofahrerin touchiert und ist anschließend geflüchtet. Nach Angaben der Mazda-Fahrerin fuhr sie die Sittardstraße in Richtung Hauptbahnhof entlang. An der rot zeigenden Ampel an der Steinmetzstraße ...

