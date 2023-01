Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Wohnungseinbruch in Bonnenbroich-Geneicken

Mönchengladbach (ots)

Unbekannte sind am Montag, 23. Januar, zwischen 16.45 Uhr und 21.15 Uhr in eine Wohnung an der Ritterstraße eingebrochen.

Die Täter hebelten eine Terrassentür an der Rückseite des Mehrfamilienhauses auf und drangen in die dahinterliegende Wohnung ein. Sie durchsuchten alle Räume und erbeuteten unter anderem Parfum.

Die Polizei bittet um Hinweise von Zeugen, die sie unter der 02161-290 entgegennimmt. (jn)

