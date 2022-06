Feuerwehr Dortmund

FW-DO: Technische Rettung in Aplerbeck

Männliche Person eingeklemmt unter Straßenbahn

Dortmund (ots)

Die Feuerwehr wurde gegen 19.00 Uhr in die Marsbruchstraße alarmiert. Dort lag eine männliche Person eingeklemmt unter einer Straßenbahn. Die Einsatzkräfte leiteten umgehend die technische Rettung ein und befreiten die Person mittels Hydraulikhebern. Gleichzeitig leitete der Rettungsdienst die medizinischen Maßnahmen ein. Anschließend erfolgte der Transport des Schwerverletzten in ein Krankenhaus. Der Fahrer der Straßenbahn wurde bis zum Eintreffen der Mitarbeiter der Verkehrsbetriebe von der Feuerwehr betreut. Nachdem die Einsatzmaßnahmen beendet waren, übernahm die Polizei zur Unfallursachenermittlung die Einsatzstelle. An dem Einsatz waren der Grundschutz der Feuerwache 3 (Neuasseln),ein Löschfahrzeug der Feuerwache 4 (Hörde) und die Spezialeinheit "Bergung" sowie der Rettungsdienst beteiligt.

